جمعية القضاة تدين اعتداء جربة وتدعو النيابة العمومية إلى إنارة الرأي العام حول طبيعة الحادثة

أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بـ"شدة" اعتداء جربة، الذي أسفر عن وفاة أمنيين ومدنيين وعن إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.



وأثنت جمعية القضاة، في بيان لها اليوم الخميس، على جهود رجال الأمن في التصدي لهذا الاعتداء، الذي وصفته بـ"الغادر"، بما آل إلى الحد من فداحة الأضرار التي كان من الممكن أن تحصل.



وطالب النيابة العمومية بأن تنير الرأي العام حول طبيعة الحادثة بحسب ما يقتضيه واجب النطق الرسمي للمحاكم في مثل هذه القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والدولي وذلك في نطاق الاستقلالية والشفافية، وتحميل المسؤوليات لمن يتحمّلها تجنّبا لتكرار هذه الجرائم البشعة.



ووفق حصيلة نشرتها وزارة الداخلية، ليلة الثلاثاء في بلاغ، أسفر اعتداء جربة عن وفاة أربعة أشخاص، وهم أمنيان ومدنيان إثنان (تونسي وفرنسي)، بالإضافة إلى منفذ العملية، وهو عون حرس وطني.



وأفادت بأن منفذ العملية قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي واستولى على الذخيرة، قبل محاولته الوصول إلى محيط معبد الغريبة وإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان، التي منعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.



كما أسفرت العملية، التي لاقت تنديدا واسعا محليا ودوليا، عن إصابة خمسة أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، وأربعة أشخاص آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



