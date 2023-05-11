جرجيس تستضيف مهرجان الطيران الخفيف في دورته السادسة

تستضيف مدينة جرجيس مهرجان الطيران في دورته السادسة وذلك من 30 ماي، الى 1 جوان المقبل.

وفي هذا الاطار سيتم تنظيم طلعات جوية استعراضية يوم الأربعاء 31 ماي صباحا تؤمنها طائرات جد خفيفه بشاطئ الحسي الجربي.



وافاد محي الدين بوبطان عضو لجنة تنظيم التظاهرة ان اكثر من 28 طائرة و 56 طيارا من عدة دول سيشاركون في الدورة السادسة للمهرجان.

واصبح مهرجان الطيران الخفيف يمثل عامل استقطاب لعدد هام بالمولعين بهذا النشاط من ابناء منطقة الجنوب الشرقي ويوفر منتوجا تنشيطيا يدعم الحركة السياحية في منطقة جربة وجرجيس .



ويذكر ان هذه التظاهرة تاتي ضمن الفعاليات التي ستنظمها الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة و في إطار رالي تونس للطيران الجد خفيف لدورة 2023



