عمادة الأطباء بتونس والنقابة العامة للأطباء بليبيا تتفقان على اشتراط حصول الأطباء التونسيين على ترخيص لممارسة الطب في القطر الليبي

وقّع المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس، اليوم الأربعاء اتفاقية مع النقابة العامة للأطباء بليبيا تنص على اشتراط حصول الأطباء التونسيين على ترخيص لممارسة الطب في القطر الليبي، وفق ما أفاد به رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء رضا الضاوي.



وأفاد رئيس المجلس، بأن الحصول على الترخيص المسبق سيكون إلزاميا على الأطباء التونسيين الراغبين في امتهان الطب في ليبيا، مشيرا، الى أن لجنة مشتركة تكونت بين كل من عمادة الأطباء بتونس والنقابة العامة للأطباء بليبيا لغرض اسناد هذه التراخيص المؤقتة.



وذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان كل التراخيص الممنوحة لممارسة المهن الطبية ستكون محددّة بآجال المزاولة لأشهر، معتبرا، أن الاتفاقية جاءت لتصحّح ما وصفه ب"الفراغ القانوني الناجم عن ممارسة الأطباء التونسيين للمهنة في ليبيا دون أي اطار تشريعي وفي ظل انعدام حقهم في التأمين".





واتّفق الطرفان على منظومة مشتركة لتسليم تراخيص مزاولة المهنة في القطر الليبي لفائدة الأطباء التونسيين، وفق ما أفاد به عميد الأطباء التونسي، مشيرا، الى أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس توصّل الى التفاهم على تكوين لجنة مشتركة مع اللجنة الصحية في سفارة ليبيا لمتابعة جودة علاج المرضى الليبيين في تونس.



وأوضح عميد الأطباء، أن موكب توقيع الاتفاقية بين كل من عمادة الأطباء والنقابة العامة للأطباء بليبيا شهد حضور كل من رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد علي الغوج، و القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس مصطفى قدارة، ومدير جهاز دعم وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية أحمد سالم أحمد .



