تواصل توافد السيّاح من زوّار الغريبة بجربة على جهة قابس

تواصل توافد السيّاح من زوار الغريبة بجزيرة جربة من ولاية مدنين على مدينة قابس، حيث حلّت عشية اليوم الأربعاء بسوق الحناء 5 حافلات سياحية على متنها 240 سائحا وذلك في ختام جولة سياحيّة قاموا بها للجهة اليوم كانت محطتها الاولى المزار اليهودي يوسف المعرابي بالحامة الذي يحرص اليهود على زيارته بالنظر لما يمثله لديهم من قيمة دينية.



وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى بقابس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ كلّ الاحتياطات الأمنية قد اتّخذت حتى تتم هذه الزيارة في أحسن الظروف، مشيرا الى أنّ الايام الثلاثة الاخيرة شهدت توافدا كبيرا للزوار اليهود على مدينة قابس، حيث تراوح عددهم يوميا بين 400 و500 زائر.

ولم يخف عدد من هؤولاء السيّاح، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حرصهم على زيارة مدينة قابس ومزار يوسف المعرابي، وأن ما حدث بجزيرة جربة حادث معزول ولم يستدع قطع إقامتهم ولم يثنهم عن هذه الزيارة، مؤكدين أنّ الاجواء كانت جيدة وأنّهم قضوا وقتا ممتعا بسوق الحناء.



