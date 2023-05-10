جامعتا النزل ووكالات الأسفار تدعوان القوى الحية بالبلاد وخارجها إلى التضامن مع جزيرة جربة كوجهة للسلام ومع صورة تونس بلد التسامح والأمان

دعت الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، كافة القوى الحية بالبلاد وخارجها إلى التضامن مع جزيرة جربة كوجهة للسلام والتعايش بين الأديان ومع صورة تونس بلد التسامح والأمان.



واستنكرتا في بلاغ مشترك صادر الاربعاء، "حادثة الاعتداء الهمجي الذي طال محيط معبد الغريبة بجزيرة جربة مساء امس الثلاثاء مثمنة "استبسال قوات الأمن في السيطرة السريعة عليها بكل حرفية وتأمين سلامة الزوار" داعيتان "كافة الأطراف المحلية والخارجية إلى التصدي إلى العنف بكافة أشكاله والانتصار للحياة".



يذكر ان عون أمن قام أمس الثلاثاء بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط المعبد حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية .



و أسفرت العملية عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج. كما أكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون أمن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.





