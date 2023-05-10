حزب الوطد الموحد يدين حادثة الاعتداء بجربة ويعتبرها حلقة أخرى لاستهداف البلاد

أدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بشدة، (شق مؤتمر الحمامات) "العملية الجبانة والمشينة"، التي جدت أمس الثلاثاء بمعبد الغريبة بجربة، والتي أسفرت عن وفاة عوني أمن وزائرين واصابة أربعة أمنيين واربعة اشخاص آخرين، وتزامت وفق تقديره "مع بداية تعافي البلاد والشروع في المحاسبة القضائية لرموز الإرهاب والمتواطئين معهم، وعلى رأسهم أمير جماعة الإخوان في تونس راشد الغنوشي"، على حد توصيفه.



واعتبر الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، أن هذه العملية "المشينة" تعد "حلقة أخرى من حلقات استهداف البلاد منذ صعود حركة النهضة الاخوانية إلى الحكم في تونس"، وما رافق ذلك من نشر للارهاب عبر اختراق أجهزة الدولة، وتشكيل عصابات أمنية موازية وتنصيب نقابات أمنية موالية، وفتح مراكز تدريب وشبكات تسفير ومراكز إعلامية خاصّة، وإغراق البلاد بالسلاح والمال الفاسد والمشبوه، فضلا عن نشر ثقافة التكفير والقتل"، حسب تعبيره.



وأكد أنه "يعمل على دفع السلط والقضاء إلى المضي قدما في محاسبة شاملة للمسؤولين على عشرية الخراب، والإسراع بمراجعة التعيينات التي تمّت في كلّ مفاصل الدولة، وحلّ الجمعيات المشبوهة والإصلاح الجذري لكلّ مواطن الخراب في الاقتصاد والتريبة والثقافة".



يذكر أن وزارة الدّاخليّة، أفادت في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء، بأن عون أمن قام بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة، وقام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان، والتي تصدّت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.



وأسفر الاعتداء عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات ُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدهم، كما توفّي اثنان من الزوّار هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.كما اكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.



