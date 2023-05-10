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كميات الأمطار المسجلة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 15:20 قراءة: 1 د, 26 ث
      
شهدت عدد من المنطاق نزول كميات أمطار سجلت أعلاها خلال الــ 24 ساعة الأخيرة في قرمبالية (12 مليمتر ) وبني خلاد ( 18 مليمتر) من ولاية نابل.

وتراوحت بين 1 مليمتر و 18 مليمتر في مختلف المناطق وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء.

وفيما يلي أهم الكميات المسجلة بحساب المليمتر:

/ولاية تونس
تونس قرطاج 1

/ولاية بنزرت

تينجة 1 ماطر 2 منزل بورقية 1 بنزرت المدينة 1 بنزرت الميناء 1 سيدي أحمد 2 سجنان 5


/ولاية نابل

قرمبالية 12 الحمامات 3 بوعرقوب 10 قليبية 1 بني خلاد 18 تاكلسة 6 منزل بوزلفة 6 الهوارية 3

بوشريك 27

/ولاية الكاف

تاجروين 2 قلعة سنان 2 الطويرف 1 ساقية سدي يوسف 2 نبر 1 الدهماني 2 الكاف المدينة 3 القصور 2 القلعة الخصباء 2 الكاف المحطة 1

/ ولاية القصرين

تالة 1

/ولاية سوسة

النفيضة المطار 1 سيدي الهاني 3 كندار 3 سيدي بوعلي 5 بوفيشة 6


/ولاية القيروان
القيروان 1

/ولاية جندوبة

ولاية باجة

سد سيدي كساب 1


/ولاية سليانة

بوعرادة 8 برقو 2 مكثر 1 سليانة المدينة 2 سليانة المحطة 1


/ولاية مدنين

سيدي مخلوف 2 حاسي الجربي 24 حومة السوق 2 بن قردان 13 جرجيس 27 سدويكش 6 جربة 2 والغ 4 أجيم 3 ميدون 11


/ولاية تطاوين

الذهيبة 7 سمار 4

/ولاية المهدية

الشابة 8 قصور الساف 1 هبيرة 1

/ولاية منوبة

الجديدة 3 برج العامري 2 المرناقية 5 جرادو 7 سد وادي الرمل 9 عين عسكر 3

ولاية زغوان

مقرن 2 بئر مشارقة 3 سد وادي الكبير 7 زغوان 1 الفحص 3 الناظور 2 سد مشارقة بئر 4



وتمثلت أهم الظواهر الجوية المسجلة خلال الــ 24 ساعة الفارطة في هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم / س نحو 61 بتطاوين و65 بتوزر وجربة والبرمة و68 بتالة و83 بالقصرين.


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