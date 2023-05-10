كميات الأمطار المسجلة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

شهدت عدد من المنطاق نزول كميات أمطار سجلت أعلاها خلال الــ 24 ساعة الأخيرة في قرمبالية (12 مليمتر ) وبني خلاد ( 18 مليمتر) من ولاية نابل.



وتراوحت بين 1 مليمتر و 18 مليمتر في مختلف المناطق وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء.



وفيما يلي أهم الكميات المسجلة بحساب المليمتر:



/ولاية تونس

تونس قرطاج 1



/ولاية بنزرت



تينجة 1 ماطر 2 منزل بورقية 1 بنزرت المدينة 1 بنزرت الميناء 1 سيدي أحمد 2 سجنان 5





/ولاية نابل



قرمبالية 12 الحمامات 3 بوعرقوب 10 قليبية 1 بني خلاد 18 تاكلسة 6 منزل بوزلفة 6 الهوارية 3



بوشريك 27



/ولاية الكاف



تاجروين 2 قلعة سنان 2 الطويرف 1 ساقية سدي يوسف 2 نبر 1 الدهماني 2 الكاف المدينة 3 القصور 2 القلعة الخصباء 2 الكاف المحطة 1



/ ولاية القصرين



تالة 1



/ولاية سوسة



النفيضة المطار 1 سيدي الهاني 3 كندار 3 سيدي بوعلي 5 بوفيشة 6





/ولاية القيروان

القيروان 1



/ولاية جندوبة



ولاية باجة



سد سيدي كساب 1





/ولاية سليانة



بوعرادة 8 برقو 2 مكثر 1 سليانة المدينة 2 سليانة المحطة 1





/ولاية مدنين



سيدي مخلوف 2 حاسي الجربي 24 حومة السوق 2 بن قردان 13 جرجيس 27 سدويكش 6 جربة 2 والغ 4 أجيم 3 ميدون 11





/ولاية تطاوين



الذهيبة 7 سمار 4



/ولاية المهدية



الشابة 8 قصور الساف 1 هبيرة 1



/ولاية منوبة



الجديدة 3 برج العامري 2 المرناقية 5 جرادو 7 سد وادي الرمل 9 عين عسكر 3



ولاية زغوان



مقرن 2 بئر مشارقة 3 سد وادي الكبير 7 زغوان 1 الفحص 3 الناظور 2 سد مشارقة بئر 4







وتمثلت أهم الظواهر الجوية المسجلة خلال الــ 24 ساعة الفارطة في هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم / س نحو 61 بتطاوين و65 بتوزر وجربة والبرمة و68 بتالة و83 بالقصرين.





