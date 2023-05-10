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المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدين الهجوم الذي جد بجزيرة جربة

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 14:26 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم الاربعاء عن إدانته الشديدة للهجوم "الجبان" الذي جد أمس الثلاثاء بمدينة جربة وأسفر
عن مقتل أعوان من الأمن ومن زوار المعبد.

وقدم المجلس الوطني لعمادة الأطباء بهذه المناسبة الأليمة تعازيه لعائلات الأمنيين الذين توفوا وهم يؤدون واجبهم في حماية الوطن حسب تأكيدها وكذلك أسرة الحداد لفقدان اثنين من أبنائها.

كما أعرب المجلس في بيان له عن تمنياته بالشفاء لبقية المصابين من أعوان الأمن.

وكانت وزارة الدّاخليّة، أعلنت أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم مساء امس الثلاثاء، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وأضافت الداخلية في بلاغ لها أن "العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

وأكر مصدر صحي من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق من ولاية مدنين اليوم الاربعاء، وفاة عون أمن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، واقامة 4 مصابين من صفوف الامن، اثنين بقسم الانعاش، حالة احدهما حرجة وسيتم نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة، بسبب تعرضه لنزيف على مستوى الراس، في حين يقيم مصابان اخرين بقسم الاعضاء بعد ان اجريت عليهما عملية جراحية، وذلك على اثر عملية اطلاق النار التى جدت امس الثلاثاء في محيط معبد الغريبة.

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