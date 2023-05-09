تونس تحتضن من 10 الى 23 ماي البطولة الافريقية للاندية للكرة الطائرة في صنفي الاكابر والكبريات

تحتضن تونس من 10 الى 23 ماي الجاري فعاليات البطولة الافريقية للاندية للكرة الطائرة في صنفي الاكابر والكبريات حيث ستدور منافسات الرجال في قاعتي قليبية والهوارية بينما ستقام مباريات السيدات في قاعتي بئر شلوف بنابل وقرمبالية.





وكشف محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة خلال لقاء اعلامي انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة ان البطولة الافريقية للاندية للاكابر ستنطلق يوم 11 ماي بمشاركة 19 ناديا هي مستقبل المرسى ومولودية بوسالم (تونس) والزمالك (مصر) واولاد عدوان (الجزائر) والشرطة وميناء دوالا والكاميرون الرياضي (الكاميرون) والبحرية (نيجيريا) واسمنت واولايتا ديشا ومادا والابو (اثيوبيا) والميناء (كينيا) وغرين تيم والامال (الكونغو الديمقراطية) وغرين بوفالوز ونادي الكرة الطائرة الزامبي (زامبيا) وريغ (رواندا) واولمبيك رودريغيز (الموريس) وايسيغ (السنغال) مبينا انه سيتم تحديد القائمة النهائية للفرق المشاركة خلال الاجتماع الفني للبطولة المقرر انعقاده غدا الاربعاء.



وحول غياب ابرز الاندية التونسية وفي مقدمتها الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي عن هذا الموعد القاري، اوضح محسن بن طالب ان الجامعة التونسية للكرة الطائرة بذلت قصارى المجهودات من اجل تامين مشاركة الترجي الرياضي باعتباره بطل تونس وبالنظر الى قيمة المسابقة التي ستكون مؤهلة لبطولة العالم للاندية من ذلك اقتراح قاعتي محمد الزواوي وسيدي بوسعيد لاحتضان المقابلات مع تقديم تسهيلات مالية واعفاءات من معاليم الانخراط الا ان مسؤولي الترجي عبروا عن رفضهم المشاركة لاسباب داخلية شانهم في ذلك شان النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.

ومن جهة اخرى، تنطلق منافسات البطولة الافريقية للاندية للسيدات يوم 12 ماي الجاري بمشاركة الادية التالية : النادي النسائي بقرطاج (تونس) ومولودية الجزائر (الجزائر) وليتو تيم ونيونغ ايكيلي والشرطة (الكاميرون) والزمالك (مصر) والكحول (اثيوبيا) وكاتر بورن (الموريس) وكا سي بي والنفط (كينيا) والبحرية (نيجيريا) ولاغارسيا ولالوا (الكونغو الديمقراطية) والجيش (رواندا) وديوفيور (السنغال) وارسو ليديز واساك سالتيغ (السيشال). وسيتم تاكيد العدد النهائي للفرق المشاركة وتوزيع الفرق على مجموعات خلال الاجتماع الفني المقرر يوم الخميس 11 ماي الجاري.

واشار رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة الى ان النادي الافريقي والنادي الصفاقسي قد تعذر عليهما المشاركة في هذه البطولة رغم مساعي الجامعة التي تحرص ان تكون مثل هذه البطولات فرصة للاندية التونسية للارتقاء بمستواها الفني والرياضي مؤكدا انه ليس للجامعة اي هدف ربحي.



