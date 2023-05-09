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إلغاء إضراب قطاع النقل المزمع تنفيذه يومي 10 و 11 ماي الجاري

الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الدواوين و المنشآت العمومية صلاح الدين السالمي
Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 09:25 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تقرر اليوم الثلاثاء إلغاء اضراب الجامعة العامة للنقل الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 10 و11 ماي الجاري.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أنه تم التوصل الى هذا الاتفاق خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت ظهر يوم الاثنين والى ساعة متأخرة من صباح اليوم الثلاثاء للنظر في برقية التنبيه بالإضراب المتعلقة بقطاع النقل والمؤسسات تحت الإشراف و ترأسها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي رئيس الديوان رفيق بن إبراهيم ووزير النقل ربيع المجيدي.

ولفت البلاغ الى أن هذه الجلسة شهدت بالخصوص حضور كل من رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية حياة بن إسماعيل و الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الدواوين و المنشآت العمومية صلاح الدين السالمي والكاتب العام للجامعة العامة للنقل والرؤساء المديرين العامين لعدد من المؤسسات تحت إشراف وزارة النقل.

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