بلاغ مروري: الاعلان عن رياح رملية حاجبة للرؤية في ولايتي قبلي وتوزر

أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عن هبوب رياح رمليّة تحجبُ الرّؤية بكامل ولايتي قبلي وتوزر ممّا تسبّب في انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات جرّاء تراكم الكُثبان الرّمليّة. وحددت الإدارة تلك الطرقات كالتالي:



- الطريق الوطنيّة رقم 20 الرّابطة بين دوز ومطماطة.



- الطريق المُعبّدة والغير مُرقمة الرّابطة بين قصر غيلان وتطاوين.



وجاء في البلاغ انه يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهويّة رقم 206 الرّابطة بين دوز وقبلي والطريق الوطنيّة رقم 16 الرّابطة بين قبلي وقابس.



ودعت ادارة حرس المرور مُستعملي الطريق الى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء الرفافة أثناء التنقل.

كما وضعت على ذمتهم الارقام التالية للإتصال بمكتب الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني:

71.963.512



71.960.448



كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.









