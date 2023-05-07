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وزير الخارجية يشارك بالقاهرة في الاجتماعات الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 11:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الأحد، في الاجتماعات الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، والمخصصة للنظر في مستجدات الأوضاع في كل من سوريا والسودان، وتطورات القضية الفلسطينية تزامنا مع الذكرى 75 للنكبة.

وأكدت تونس في هذه الاجتماعات، مواقفها الثابتة الداعية إلى أهمية لعب دور عربي محوري في مجمل هذه القضايا، واستعادة زمام المبادرة فيها وفق مقاربات فاعلة وناجعة وآليات عمل محددة، بما يتيح المجال للجامعة ودولها الأعضاء الانخراط بفاعلية في جهود ايجاد حلول لهذه الأزمات، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر واعلاء للمصالح العليا للدول العربية وشعوبها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وأجرى الوزير بالمناسبة، لقاءات مع عدد من نظرائه ورؤساء الوفود إضافة إلى الامين العام لجامعة الدول العربية.

ويترأس عمّار، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورتين الطارئتين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة اليوم بالقاهرة.


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