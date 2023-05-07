النهضة تحذر من التشفي في قياداتها إثر إيقاف الصحبي عتيق

حذرت حركة النهضة مما وصفته بأسلوب التشفي في قياداتها وبقية المعارضين، داعية السلطة إلى احترام الإجراءات القانونية ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي.



وبينت في بيان أصدرته مساء السبت ، ان إيقاف القيادي السابق في الحركة الصحبي عتيق يأتي في إطار مواصلة ممارسات التنكيل بالمعارضين السياسيين.



وأشارت وفق روايتها الي أن عملية الايقاف تمت عندما كان يعتزم السفر لحضور ندوة علمية، وذلك بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن.









