Babnet

بسام الطريفي: سيتم تعميق التشاور حول وثيقة المبادرة الوطنية مع الاحزاب السياسية

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 21:29 قراءة: 1 د, 1 ث
      
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،بسام الطريفي ان وثيقة المبادرة الوطنية التي بلورتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل ،وعمادة المحامين ،ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طرحت بالخصوص ورقات عمل سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،مفيدا انه سيتم تعميق التشاور حولها مع الأحزاب السياسية من اجل وضع تصور لحل شامل يساعد على حلحلة الوضع المتأزم راهنا حسب رايه

ودعا خلال موكب احياء الذكرى 46 لتأسيس الرابطة الذي انتظم اليوم السبت بتونس بالعاصمة ،منظمات المجتمع المدني في تونس الى مزيد التكاتف والتنسيق والتشاور والمثابرة من اجل حماية هذه الحقوق والحريات، بما يعود بالنفع والمصلحة على بلادنا التي تواجه تحديات جمة داخلية وخارجية ،وكذلك سياسية واقتصادية واجتماعية.


واعتبر بسام الطريفي" ان المناخ العام الذي يسود البلاد مقلق" ،داعيا بالخصوص الى مزيد الالتفاف حول الرابطة من اجل اعلاء شان قيم الحريات وحقوق الانسان في تونس مثلما وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية ،و طبقا لمسارات الرابطة ، حسب تعبيره

وختم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بتأكيد حساسية الوضع إقليميا ودوليا ،واهمية الانتباه الى المستجدات العالمية التي تحصل من حولنا ،والتي لها تاثيراتها وتداعياتها المباشرة على تونس سياسيا واقتصاديا.

وحضر موكب احياء ذكرى تأسيس الرابطة طيف واسع من قدماء هذه المنظمة الوطنية والحقوقيين والناشطين وممثلي عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266125


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 06 ماي 2023 | 16 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:14 16:04 12:23 05:20 03:42
Babnet
20°
 Babnet30° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1530°-1821°-1720°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    