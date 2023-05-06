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بطولة الرابطة الثانية (المجموعة 2-الجولة19): النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 6 ماي 2023
المجموعة الثانية
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي-هلال مساكن صفر-صفر

ملعب سيدي بوزيد
قوافل قفصة-مكارم المهدية 1-صفر

ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-جمعية جربة 1-صفر

ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الملعب القابسي صفر-صفر

ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-القلعة الرياضية 1-صفر

ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-سبورتينغ المكنين 2-صفر


الترتيب ( كل الفرق لعبت 19 مقابلة)

1-قوافل قفصة 43
--نادي حمام الانف 43

3-الترجي الجرجيسي 36
4-شبيبة العمران 27
5-هلال مساكن 25
6-القلعة الرياضية 23
7-الملعب القابسي 22
8-مكارم المهدية 21
-سبورتينغ المكنين 21
10-جمعية جربة 19
11-سبورتينغ بن عروس 18
12-الملعب الصفاقسي 15

الاحد 7 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-امل الرقبة الحكم / حمزة جعيد
ملعب قابس
مستقبل قابس-النادي القربي الحكم / نصر الله الجوادي
ملعب القيروان
شبيبة القيروان-مستقبل المرسى الحكم / يسري بوعلي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-اولمبيك مدنين الحكم/ نعيم حسني
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية الحكم/ اسامة شريط
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-النجم الرادسي الحكم/ مختار علي





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