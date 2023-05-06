بطولة الرابطة الثانية (المجموعة 2-الجولة19): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت :



السبت 6 ماي 2023

المجموعة الثانية

المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي-هلال مساكن صفر-صفر



ملعب سيدي بوزيد

قوافل قفصة-مكارم المهدية 1-صفر



ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي-جمعية جربة 1-صفر



ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف-الملعب القابسي صفر-صفر



ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-القلعة الرياضية 1-صفر



ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-سبورتينغ المكنين 2-صفر





الترتيب ( كل الفرق لعبت 19 مقابلة)



1-قوافل قفصة 43

--نادي حمام الانف 43



3-الترجي الجرجيسي 36

4-شبيبة العمران 27

5-هلال مساكن 25

6-القلعة الرياضية 23

7-الملعب القابسي 22

8-مكارم المهدية 21

-سبورتينغ المكنين 21

10-جمعية جربة 19

11-سبورتينغ بن عروس 18

12-الملعب الصفاقسي 15



الاحد 7 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-امل الرقبة الحكم / حمزة جعيد

ملعب قابس

مستقبل قابس-النادي القربي الحكم / نصر الله الجوادي

ملعب القيروان

شبيبة القيروان-مستقبل المرسى الحكم / يسري بوعلي

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-اولمبيك مدنين الحكم/ نعيم حسني

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية الحكم/ اسامة شريط

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل-النجم الرادسي الحكم/ مختار علي











