تفكيك شبكة لتهريب مخدر الكوكايين بالمروج .. والقبض على مروجين لمخدر الهيروين بالزهروني (الحرس الوطني)

وأوضح في بلاغ نشره اليوم السبت على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه بتنشيط العمل الإستعلامي والإرشادي وتكثيف المراقبات الميدانية، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بإدارة الاستعلامات والأبحاث، من إلقاء القبض على 3 أشخاص على متن سيارة، وحجز 16 كبسولة من مادة الكوكايين تزن حوالي 150 غراما كانت بحوزتهم.وأضاف أنه بتعميق التحريات مع الطرف الرئيسي، تبيّن أنّه ضالع ضمن شبكة لتهريب المواد المخدرة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، وتحصّل على المواد المخدرة من طرف أحد الأشخاص بجهة باجة قدم مؤخرا من القطر المذكور، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض عليه بالإستعانة بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بباجة.وأورد أنه بمراجعة ممثّل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ببنعروس، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف.وجاء في بلاغ ثان نشره المتحدث الرسمي اليوم السبت، أنه تم القبض على شخص بجهة الزهروني تونس رفقة إمرأة، ينشط في مجال ترويج مخدر الهرويين، وذلك بعد مداهمة المحل الذي يختفي فيه، وحجز 60 لفة بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين وكيسين آخرين واحد من الحجم الكبير والثاني من الحجم المتوسط، كلها معدة للترويج، الى جانب مبلغ مالي وآلة حادة تستعمل في قص المادة.وأوضح أنه تم القبض على المروج بعد إصدار الاذون القانونية اللازمة، وعلى اثر توفر معلومات بشأنه لدى الفرقة المركزية بالادارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، حيث تم تفعيل العمل الاسترشادي وتكثيف المراقبة الميدانية والتعرف على المحل الذي كان يختفى فيه، مؤكدا أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين بعد استشارة النيابة العمومية.