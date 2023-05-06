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سليانة: قافلة "قطار السمع" الصحيّة تحل بمعتمدية قعفور وتستقبل أعدادا هامّة من المواطنين

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 47 ث
      
حلّت، اليوم السبت، بمحطة القطار بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، قافلة "قطار السمع" الصحيّة المخصّصة لتقصي أمراض الأذن والكشف عن الصمم، والتي شهدت إقبالا مكثّفا من متساكني معتمديات شمال الولاية (بوعرادة والعروسة وقعفور وسيدي بورويس والكريب)، وفق المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي.

وأوضح الحدادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة استقطبت، خلال ساعتين، ما يقارب 200 شخص خاصة من صغار السن، نظرا لأهمية السمع في حياتهم وتأثير فقدانه الكبير عليهم، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "قطار السمع" إنطلق من معتمدية الفحص من ولاية زغوان مرورا بقعفور ثم معتمدية السرس من ولاية الكاف.
وأضاف أن هذه القافلة تندرج في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وانتظمت ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بسليانة والجمعية التونسية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وبالإشتراك مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والنقل والشركة التونسية للسكك الحديدية والمستشفى المحلي بقعفور.
ولفت إلى أن الجهة استقبلت في السنوات المنقضية القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي، وقطار القلب بكل من معتمديات قعفور وبوعرادة وسيدي بورويس.

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