المنستير: 120 طفلا يشاركون غدا في الدورة 17 لتظاهرة الأطفال الأدباء

تحت شعار "أقلام تسبح وتسافر بين الشعر والخواطر"، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير ونادي الأطفال بمنزل نور، يوم غد الأحد، الدورة 17 للتظاهرة الجهوية للأطفال الأدباء بمشاركة 120 طفلا وطفلة من مختلف مناطق الجهة، وفق المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة.



وأوضحت بوزيتة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فقرات التظاهرة تشمل قراءة الأطفال لنصوصهم الأدبية، تتخللها فقرات تنشيطية متنوعة لفائدة الأطفال يسهر على تأطيرها وتنشيطها قرابة 15 من إطارات مؤسسات الطفولة العمومية بولاية المنستير.

وتتنزل تظاهرة الأطفال الأدباء في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة، ويشارك فيها أطفال من نواد عمومية من منزل نور، وطوزة، والبقالطة، والمكنين، ولمطة، وخنيس، وعميرة الفحول، وصيادة، وطبلبة، وقصر هلال، وتستهدف توفير خدمات تنشيطية ذات جودة بمختلف مناطق ولاية المنستير لتكريس مبدأ تكافئ الفرص بين الأطفال بكامل أرجاء الجهة، وفق ذات المصدر.



