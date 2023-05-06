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سيدي بوزيد: يوم مفتوح لتقصي مرض "الذئبة الحمراء" بالمستشفى الجهوي

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انتظم، اليوم السبت، ببادرة من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والجمعية التونسية لمقيمي الطب الباطني، اليوم الثاني المفتوح لمرض "الذئبة الحمراء" لفائدة أهالي الجهة وزوار المستشفى.

وتم خلال اليوم المفتوح، التعريف بمرض "الذئبة الحمراء" وتوعية المرضى بأهمية الوقاية منه وكيفية علاج الحالات الخطرة والاحتياطات الواجب إتباعها خلال فترة العلاج.

وبينت رئيسة قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد فاطمة دربالي في تصريح ل"وات" ان التظاهرة تاتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض "الذئبة الحمراء" يوم 10 ماي الجاري، الذي يقام هذه السنة تحت شعار "مع بعضنا نكونو أقوى ومع بعضنا نتغلبو عليه".

واشارت الى ان الهدف من تنظيم مثل هذه الايام المفتوحة، مزيد التعريف بالمرض وبأسبابه خاصة وانه مرض نادر وغير معروف مقارنة ببقية الامراض الاخرى، وبينت انه مرض جهازي مزمن مرتبط باضطراب المناعة يصيب النساء اكثر من الرجال (90 بالمائة نساء) وتنحصر اسبابه خاصة في تناول بعض الادوية وحرارة الشمس.

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