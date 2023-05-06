Babnet

صفاقس: إنقاذ 66 مجتازا للحدود البحرية خلسة (الحرس الوطني)

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 13:45 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، أول أمس الخميس، من إحباط عدد 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 مجتازا من بينهم 25 تونسيا والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني.

كما تمكنت خلال الليلة الفارطة دورية مشتركة بين مركز الحرس البحري بالكرنيش، فرقة الأبحاث العدلية بصفاقس، ومركز الحرس الوطني بساقية الدائر من ضبط نفر أصيل سيدي منصور مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق بهدف مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266101


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 06 ماي 2023 | 16 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:14 16:03 12:23 05:20 03:42
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1530°-1820°-1721°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    