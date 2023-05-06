صفاقس: إنقاذ 66 مجتازا للحدود البحرية خلسة (الحرس الوطني)

تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، أول أمس الخميس، من إحباط عدد 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 مجتازا من بينهم 25 تونسيا والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني.



كما تمكنت خلال الليلة الفارطة دورية مشتركة بين مركز الحرس البحري بالكرنيش، فرقة الأبحاث العدلية بصفاقس، ومركز الحرس الوطني بساقية الدائر من ضبط نفر أصيل سيدي منصور مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق بهدف مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة.



وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



