الاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة محور اجتماعين لهيئة الانتخابات مع وزارتي الخارجية والداخلية

عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، جلسة عمل مع وفد من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم خلالها تبادل الرأي حول خطة العمل المناسبة في إطار الاستعدادات لمواعيد الانتخابية القادمة بالخارج.



وتتصل خطة العمل بالخصوص، وفق ما جاء في بلاغ لهيئة الانتخابات، بتحيين السجل الانتخابي بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج، اعتمادا على ما يتوفر لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج من معطيات إحصائية محيّنة حول عدد الجالية وتوزيعهم الجغرافي.



كما تتضمن خطة العمل تحيين خريطة مراكز الاقتراع بالخارج، بشكل يتماشى مع التوزيع الجغرافي المناسب والفعلي لتواجد الجالية التونسيـة، فضلا عن دعم الحملات التحسيسية التي ستقوم بها هيئة الانتخابات مستقبلا.



وتم الاتفاق في هذا الإطار، على تحيين اتفاقية التعاون بين هيئة الانتخابات والوزارة، والتنصيص على مختلف مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، بما في ذلك إحداث منظومة مشتركة للتحيين المستمر في السجل الانتخابي، والانطلاق في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين.



ويضم وفد وزارة الخارجية بالخصوص رئيس خلية متابعـة الانتخابات والمدير العام للشؤون القنصلية. كما واكب جلسة العمل نائب رئيس هيئة الانتخابات محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، الى جانب ممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.



كما انعقدت اليوم الجمعة بمقر هيئة الانتخابات، أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري، باشراف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، وبحضور نائبه محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، وفق بلاغ ثان للهيئة.



وتم خلال أشغال اللجنة بالخصوص، دراسة مشروع ترسيم حدود العمادات وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يتناسب مع ترسيم حدود العمادات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، على ضوء صدور المرسومين 8 و 10 لسنة 2023.



ويتعلق المرسوم عدد 8 المؤرّخ في 8 مارس 2023 بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في حين يتعلق المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 ، بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.



