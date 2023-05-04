المنستير: المداولات الثلاثون لطب الأسنان من 4 إلى 6 ماي الجاري تحت شعار "طب الأسنان: علوم وفنون"

تحت شعار "طب الأسنان: علوم وفنون" تنظم كلية طب الأسنان بالمنستير وجمعية مداولات طب الأسنان، بداية من اليوم الخميس وعلى امتداد 3 أيام، "المداولات الثلاثون لطب الأسنان بالمنستير"، بمشاركة قرابة ألف شخص بين محاضرين ومشاركين مختصين في طب الأسنان من أطباء وطلبة وجامعيين، وعمداء من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ولبنان وفرنسا وايطاليا وسويسرا ورومانيا، وفق عميد كلية طب الأسنان بالمنستير ورئيس جمعية مداولات طبّ الأسنان محمّد صالح خلفي.



وأوضح خلفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اختيار شعار المداولات يتّصل بتوصيات المنظمة العالمية للصحة منذ سنة، باعتبار أنّ صحة الجسم من صحة الفم والأسنان، وسيقع خلال المداولات استعراض البرنامج الوقائي لمنظمة الصحة العالمية حول صحة الفم والأسنان.



وأوضحت الأستاذة الجامعية والكاتبة العامة لجمعية مداولات طب الأسنان، إيناس الدلال، أن المحاضرين سيتطرّقون، عبر 20 محاضرة و74 مداخلة شفاهية و208 معلقات علمية، إلى المستجدات في طب الأسنان التحفظي وعلم اللثة، وطب أسنان الأطفال، وغراسة الأسنان، وجراحة الفم والأسنان، من ذلك الحلول الجديدة لمشاكل إطباق الفكين، والطرق المستجدة في حل مشاكل اكتظاظ الأسنان وتجميلها، والعلاج الشفاف لتقويم الأسنان لدى الأطفال، وزرع الأسنان بالنسبة للأشخاص الذي يعانون خلقيا من نقص في عدد الأسنان.

أضافت أن المستجدات ستشمل أيضا التطرق إلى الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان من ذلك المعالجة عن بعد، وطب الأسنان الرقمي الذي يسمح بتحقيق نتائج تجميلية دقيقة وسريعة.



وقد انطلق اليوم بمدرج الأستاذ علي بن رحمة بكلية طب الأسنان "اليوم التكويني لما قبل المؤتمر" حول الجراحة بالصدى على مستوى كثافة عظام الفك بالنسبة للأسنان التي لا تنمو بشكل طبيعي، كما ستشهد هذه الدورة من المداولات يوم غد الجمعة ولأوّل مرّة تنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الشبه طبية وبالتحديد للتقنيين السامين في مجال طب الأسنان حول الكنش الطبي المشخص للأسنان والذي يتنزل ضمن رقمنة الملف الطبي للمريض، والمتطلبات التنظيمية والمعيارية في مجال تعقيم الأدوات الطبية في إطار البرنامج الوقائي لمنظمة الصحة العالمية، والتدفق الرقمي في بدائل الأسنان، والبصمة البصرية في بدائل الأسنان، حسب ذات المصدر.



