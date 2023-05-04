وزير الشؤون الخارجية يمثل تونس في احتفال تتويج ملك بريطانيا

وقالت الوزارة انه بتعليمات من رئيس الجمهورية يؤدي عمار زيارة للندن لتمثيل تونس في الحفلين الرسميين المزمع تنظيمهما بهذه المناسبة يومي 5 و6 ماي 2023.تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تستعد لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث خلفا للملكة الراحلة اليزابيث الثانية التي تربعت على عرش المملكة ل70 عاما.وينتظر أن يصطف عشرات الآلاف من البريطانيين والسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وزوجته كاميلا بين قصر باكينغهام وكنيسة ويستمنستر. ودُعي حوالى 2300 شخص لهذا الحفل، بينهم مائة رئيس دولة.