Babnet

وزير الشؤون الخارجية يمثل تونس في احتفال تتويج ملك بريطانيا

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يمثل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، تونس ، في الاحتفال بتتويج الملك والملكة القرينة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة انه بتعليمات من رئيس الجمهورية يؤدي عمار زيارة للندن لتمثيل تونس في الحفلين الرسميين المزمع تنظيمهما بهذه المناسبة يومي 5 و6 ماي 2023.


اقرأ أيضا:
كشف لائحة الدول "غير المدعوة" لحفل تتويج الملك تشارلز
"الولاء للملك".. سابقة تاريخية في تتويج تشارلز الثالث


تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تستعد لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث خلفا للملكة الراحلة اليزابيث الثانية التي تربعت على عرش المملكة ل70 عاما.
وينتظر أن يصطف عشرات الآلاف من البريطانيين والسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وزوجته كاميلا بين قصر باكينغهام وكنيسة ويستمنستر. ودُعي حوالى 2300 شخص لهذا الحفل، بينهم مائة رئيس دولة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265989


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 04 ماي 2023 | 14 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:23 03:45
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1324°-1530°-1631°-1826°-18
  • Avoirs en devises
    21855,3

  • (3 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =3,05995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 Mai)   645,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    