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معرض تونس الدولي للكتاب 2023: عودة إيطاليا للمشاركة بعد غياب ناهز 15 عاما

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 08:21 قراءة: 1 د, 6 ث
      
بعدغياب ناهز 15 عاما، عادت إيطاليا للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب في نسخته الحالية (الدورة 37)، إذ من المقرر تنظيم حدثيْن بارزين بالشراكة بين المعهد الثقافي الإيطالي بتونس ومعرض تونس الدولي للكتاب، وذلك يوم الأحد 7 ماي.


 وسيخصّص اللقاء الأول للترجمات العربية لأعمال "إيتالو كالفينو"، وذلك بمناسبة مائوية ميلاد هذا الكاتب. ويؤثث هذا اللقاء الأستاذ الجامعي والمترجم أحمد الصمعي الذي نقل عددا من أعمال "امبرتو ايكو" إلى العربية، والأستاذ "ماريو ساي" ، كاتب وأستاذ الحضارة والأدب الإيطالي والمتخصّص في دراسة أعمال "إيتالو كالفينو".
 
أما الحدث الثاني في هذا المعرض فهو موجه للأطفال بالخصوص، بمشاركة الصحفي الإيطالي "جيرونيمو ستيلتون"، وهو الذي لُقب ب "الفأر الصحفي" المحبوب لدى الأطفال، والذي سيشرف على تقديم النسخة العربية من كتاب "العجائب الألف: رحلة لاستكشاف إيطاليا" للقراء التونسيين الشباب.

 ويحلّق القراء بأجنحة هذا الكتاب عبر البلدات والقرى والمناظر الطبيعية الإيطالية الخلابة، حيث يرافق "جيرونيمو" قراءه الصغار من روما إلى البندقية ومن نابولي إلى فلورنسا، وهي من الأماكن الفريدة في العالم. كما سيشارك القراء بنشاط خلال هذا اللقاء، حيث ستتم دعوتهم لتلوين رسومات للمعالم الإيطالية الشهيرة.
 وتُرجم كتاب "جيرونيمو ستيلتون" من الإيطالية إلى 52 لغة. وتجاوزت إصداراته 180 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، ليكون بذلك من أهم وأبرز نجاحات النشر الإيطالي في السنوات الأخيرة.
 كما يعتبر كتاب "العجائب الألف رحلة لاستكشاف إيطاليا" في نسخته العربية أول إصدار للكتاب بلغة الضاد في بلد مغاربي.

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