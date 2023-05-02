بسبب اصابة على مستوى الكاحل ... مهاجم النادي الصفاقسي أمين الله الحبوبي يبتعد عن الملاعب لمدة شهر

اعلن النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مهاجمه امين الله الحبوبي سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الاصابة التي كان تعرض لها على مستوى الكاحل أثناء التمارين.

وقال فريق عاصمة الجنوب في بيانه انه "بعد استكمال كافة الكشوفات الطبية للمهاجم أمين الله الحبوبي على إثر الاصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل أثناء التمارين، تبين وجوب ركونه إلى الراحة التامة لمدة شهر قبل العودة تدريجيا إلى التمارين".

يذكر ان النادي الصفاقسي كان قد تعاقد مع أمين الله الحبوبي في فترة الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الاولمبي الباجي.





