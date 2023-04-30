الرابطة الثانية - مستقبل المرسى يعزز مركزه في صدارة المجموعة الاولى

عزز مستقبل المرسى مركزه في صدارة المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بفارق اثر فوزه اليوم الاحد على ضيفه مستقبل قابس بهدفين لصفر في اطار منافسات الجولة الثامنة عشرة.

وسجل هدفي فريق الضاحية الشمالية منتصر التومي في الدقيقة 86 وعزيز الطرايدي في الدقيقة 95.

وهو الفوز الرابع على التوالي لمستقبل المرسى الذي رفع رصيده الى 41 نقطة مبتعدا بفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة القيروان (36 نقطة) الذي تفوق اليوم بدوره على امل الرقبة بهدف نظيف حمل توقيع يحي المطيري في الدقيقة 86.

وفي مدنين، تفوق مستقبل وادي الليل على مضيفه اولمبيك المكان 2-1.

سجل هدفي مستقبل وادي الليل اشرف العجيمي في الدقيقة 7 وبلال بن براهيم في الدقيقة 25. وذلل فراس الفضلي الفارق في الدقيقة 43 لصالح اولمبيك مدنين

ورفع وادي الليل رصيده الى 23 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد اولمبيك مدنين عند 20 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مع مستقبل قابس والنجم الرادسي الذي تعادل اليوم في رادس مع امل جربة صفر-صفر.

وفي جندوبة انقادت جندوبة الرياضية الى الهزيمة امام ضيفه النادي البنبلي متذيل الترتيب بنتيجة 2-1.

وجاء هدفا لنادي البنبلي بواسطة ايمن بن علي في الدقيقة 5 ومالك الهيشري في الدقيقة 31 فيما حمل هدف جندوبة امضاء اللاعب حسان الشواشي في الدقيقة 25

ويملك النادي البنبلي في رصيده 17 نقطة مقابل 21 نقطة لجندوبة الرياضية التي تحتل المركز السادس ب21 نقطة بالتساوي مع امل جربة .



الاحد 30 افريل 2023

المجموعة الاولى

في مدنين

اولمبيك مدنين - مستقبل وادي الليل 1-2

في نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - شبيبة القيروان صفر-1

في جندوبة

جندوبة الرياضية - النادي البنبلي 1-2

في قربة

النادي القربي - مستقبل المحمدية صفر-صفر

في رادس

النجم الرادسي - امل جربة صفر-صفر

في المرسى

مستقبل المرسى - مستقبل قابس 2-صفر



الترتيب ن ل

1- مستقبل المرسى 41 18

2- شبيبة القيروان 36 18

3- النادي القربي 25 18

4- مستقبل وادي الليل 23 18

- امل الرقبة 23 18

6- امل جربة 21 18

- جندوبة الرياضية 21 18

8- اولمبيك مدنين 20 18

- مستقبل قابس 20 18

- النجم الرادسي 20 18

11-مستقبل المحمدية 18 18

12-النادي البنبلي 17 18



المجموعة الثانية :

في حومة السوق

جمعية جربة - شبيبة العمران 3 - 2

في قابس

الملعب القابسي - قوافل قفصة 0 - 0

في المكنين

سبورتينغ المكنين - سبورتينغ بن عروس 2 - 1

في المهدية

مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي 1 - 2

في مساكن

هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 1 - 0

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - نادي حمام الأنف 1 - 1



الترتيب ن ل

1 - نادي حمام الأنف 42 18

2 - قوافل قفصة 40 18

3 -الترجي الجرجيسي 35 18

4 -شبيبة العمران 24 18

-هلال مساكن 24 18

6- القلعة الرياضية 23 18

7- الملعب القابسي 21 18

- سبورتينغ المكنين 21 18

-مكارم المهدية 21 18

10- جمعية جربة 17 18

11 - سبورتيغ بن عروس 16 18

12- الملعب الصفاقسي 12 18





