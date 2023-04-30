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المنستير: تركيز مجلس جهوي للمياه يُعنى بحسن التصرّف في الموارد المائية المتاحة بالجهة (الوالي)

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 14:54 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تعزّزت هياكل ولاية المنستير بتركيز مجلس جهوي للمياه يتبني سياسة جهوية مائية، ويعنى بتقديم المقترحات في المجال وبحسن التصرف في الموارد المائية المتاحة بالجهة، وفق ما أفاد به والي المنستير، المنذر بن السيك علي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتمخّضت أولى اجتماعات المجلس، المنعقدة أوّل أمس الجمعة بمقر الولاية، عن جملة من القرارات المتعلّقة باعتماد مختلف الأطراف المتدخلة كالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لخطّة موحدة لمواجهة الشح المائي، والعمل على تحلية مياه البحر، وتكثيف مراكز معالجة المياه المستعملة، وفق نفس المصدر.
وأضاف الوالي أنّ قرارت المجلس شملت كذلك مضاعفة تعبئة مياه الأمطار على مستوى الجهة باعتبار أنّ 80 في المائة منها تنتهي في البحر بدون جدوى، والتشجيع على انجاز المواجل في المنازل الخاصة وفي المؤسسات، مشيرا إلى أنّ ولاية المنستير تعدّ محطتين فقط للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، ولا يتجاوز معدل المياه التي تتم معالجتها بالجهة نسبة 13 في المائة والتي تعتبر، وفق تأكيده، دون المعدل الوطني ونسبة غير مقبولة.
ولفت إلى أن المجلس الجهوي للمياه دعا خلال جلسته الافتتاحيّة أيضا إلى ضرورة اعتماد البذور المحلية التونسية وترويجها باعتبارها الأكثر ملاءمة مع مناخ البلاد، وفق تعبيره.

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