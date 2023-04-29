كاس رابطة ابطال افريقيا - الاهلي الى نصف النهائي

تاهل نادي الأهلي المصري الى نصف نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد تعادله اليوم بمركب الخامس في الدار البيضاء مع الرجاء البيضاوي المغربيي بنتيجة صفر لصفر في اياب الدور ربع النهائي .

وكان الاهلي المصري فاز على الرجاء بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي في ملعب القاهرة.



وسيلاقي الاهلي المصري في نصف نهائي المسابقة المتاهل من مواجهة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري.



