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التونسي نور الدين بورقيبة ضمن الاطار الفني لفريق الجندل السعودي الصاعد الى بطولة الدرجة الاولى

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 20:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ضمن نادي الجندل السعودي الصعود إلى بطولة الدرجة الأولى للمحترفين في السعودية لاول مرة في تاريخه.(بطولة ما قبل البطولة الممتازة للمحترفين )
ويضم نادي الجندل ضمن اطاره الفني بالخصوص التونسيين نور الدين بورقيبة كمدرب مساعد ولطفي صلبلب كمعد بدني . ويدرب الفريق المدرب السعودي زياد العفر .
كما يضم فريق الجندل في صفوفه اللاعبين التونسين رفيق المدنيني والمهاجم صبري الزايدي .
ويذكر ان المدرب نورالدين بورقيبة سبق له تدريب الترجي الجرحبسي .

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