التونسي نور الدين بورقيبة ضمن الاطار الفني لفريق الجندل السعودي الصاعد الى بطولة الدرجة الاولى

ضمن نادي الجندل السعودي الصعود إلى بطولة الدرجة الأولى للمحترفين في السعودية لاول مرة في تاريخه.(بطولة ما قبل البطولة الممتازة للمحترفين )

ويضم نادي الجندل ضمن اطاره الفني بالخصوص التونسيين نور الدين بورقيبة كمدرب مساعد ولطفي صلبلب كمعد بدني . ويدرب الفريق المدرب السعودي زياد العفر .

كما يضم فريق الجندل في صفوفه اللاعبين التونسين رفيق المدنيني والمهاجم صبري الزايدي .

ويذكر ان المدرب نورالدين بورقيبة سبق له تدريب الترجي الجرحبسي .



