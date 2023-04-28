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جندوبة: مختلف الهياكل العمومية تعرب عن استعدادها لدعم الدورة الثانية لمهرجان مجردة للاقتصاد التضامني والاجتماعي ببوسالم

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أبدى عدد من ممثلي المؤسسات والهياكل العمومية بولاية جندوبة، اليوم الجمعة، استعدادهم لدعم الدورة الثانية لمهرجان مجردة للاقتصاد التضامني والاجتماعي ببوسالم الذي ستنظمه جمعية مجتمع التنمية والمواطنة في موفى الأسبوع المقبل.

وقال رئيس المهرجان، كمال البركاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الجمعية التي تعمل منذ شهر جانفي المنقضي على تنظيم هذا المهرجان تسعى لتقديمه في صورة تجمع بين التسوّق والترفيه والرياضة والندوات الفكرية والعروض الفنية وإحياء ودعم الحركية الاقتصادية والثقافية بعد ان أفِلت مهرجانات مماثلة وغابت عن الوجود، وفق تعبيره.
وأشار إلى ان الدعم، الذي لقيته الجمعية من قبل جميع المتدخلين من سلطات محلية وجهوية وادارات عمومية ومنظمات وطنية ودولية وشخصيات اعتبارية، يمثل في نظره عقدا إضافيا يلزم أعضاء الجمعية ببذل مجهودات أكبر لإنجاح هذا المهرجان واشعاعه.
واعتبر عدد من المتدخلين من بينهم ممثلو بلديات بلطة بوعوان وبوسالم، ومندوبية التنميّة الفلاحيّة، وديوان الصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وممثلي فرعي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، واتحاد الفلاحة ،ومنظمة العمل الدولية، ان مهرجان مجردة سيكون فرصة لإبراز قيمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي من منظور علمي لا سيما في ظل مستجدات الوضع الوطني الذي يفرض انفاذ هذا الاقتصاد وتجسيده على أرض الواقع.

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