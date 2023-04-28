المنستير: غدا انطلاق الدورة الرابعة للأولمبياد الفرونكوفونية للرياضيات بمشاركة افتراضية لتلاميذ من 12 دولة

تنطلق غدا السبت، الدورة الرابعة للأولمبياد الفرونكوفونية للرياضيات التي تنظمها الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات بالتعاون مع وزارة التربية على إمتداد يومي 29 و30 أفريل الجاري، بمشاركة 129 من التلاميذ من 12 دولة، مقابل حوالي 6 دول سابقا، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية منية الدغموري بوزويتة صحفية "وات".



ويخوض المشاركين في هذه الأولمبياد، اختبارا يشمل 04 مسائل متعلقة بالجبر، والهندسة، وعلم الحساب والمركبات، وتقام الاختبارات في مراكز معدّة للغرض في مختلف الدول المشاركة باعتبارها ستكون عن بعد، وبالنسبة للمشاركة التونسية من عدة ولايات، فستقام في مركز اختبارات بأحد نزل الجهة .



وينقسم المشاركون إلى صنف الأكابر وصنف الأصاغر (أعمارهم أقل من 16 سنة)، حيث تشارك كلّ دولة ب06 تلاميذ من صنف الأكابر، و06 تلاميذ من صنف الأصاغر على أقصى حدّ، وستشارك تونس، البلد المنظم، ب12 تلميذا بشكل رسمي و12 تلميذا بشكل غير رسمي (لاتحتسب نتائج مشاركتهم).



وتبدأ عملية الاصلاح بعد انتهاء الاختبارات مباشرة وتتواصل يومين، على أن يقع يوم الأحد 30 أفريل، الإعلان عن النتائج واختتام الأولمبياد عن بعد على الساعة السادسة مساء. وسترسل ميداليات مختلف المتوجين إلى دولهم، وتعدّ الأولمبياد فرصة لإعداد التلاميذ للمشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات، التي تحتضنها اليابان في جويلية المقبل، وستشارك فيها تونس ب06 تلاميذ، وفق بوزويتة.



ويشارك في الدورة الرابعة للأولمبياد الفرونكوفونية للرياضيات، التي تنظمها تونس لأوّل مرّة، تلاميذ من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبنين، الكاميرون، الكونغو برازافيل ومدغشقر وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا.



