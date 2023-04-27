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المنتخب التونسي يلاقي نظيره الجزائري وديا يوم 20 جوان القادم بمدينة عنابة

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 06:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء يوم الاربعاء عن اتفاقها مع نظيرتها الجزائرية على برمجة مباراة ودية بين اكابر المنتخب الوطني التونسي ونظيره الجزائري يوم الثلاثاء 20 جوان القادم بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة الجزائرية انطلاقا من الساعة الثامنة و النصف مساء (س20 و 30 دق) وذلك وفق ما اعلنت عنه الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان المنتخب التونسي قد ضمن تاهله الى نهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار في مطلع سنة 2024 وذلك باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة العاشرة ب10 نقاط قبل جولتين من نهاية المباريات التصفوية.

كما ضمن المنتخب الجزائري ترشحه للنهائيات الافريقية بتصدره للمجموعة السادسة ب12 نقطة قبل نهاية التصفيات بجولتين.





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