Babnet

مدنين: جلسة تاسيسية لاولى الشركات الاهلية في الخدمات الفلاحية و 3 شركات اهلية اخرى بصدد التاسيس

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 08:57 قراءة: 0 د, 54 ث
      
عقدت الشركة الاهلية المحلية للتنمية الفلاحية "نيوزار" جرجيس الجديدة، امس الثلاثاء، جلستها التاسيسية لتكون اول شركة اهلية تحدث بولاية مدنين وبمعتمدية جرجيس التى ستشهد خلال الاسابيع المقبلة جلسات تاسيسية اخرى لاحداث شركتين اهليتين محليتين، وفق معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز.

واضاف بوعزيز ل"وات" ان بعث الشركة الاهلية للتنمية الفلاحية، كان بمبادرة من مجموعة من العاطلين عن العمل وخاصة من الشباب من اصحاب الشهائد العليا، حيث بلغ عدد المكتتبين 54 مشاركا فيما بلغ راس مال الشركة 14 الف دينار، وتحددت مهامها في تقديم خدمات فلاحية عصرية وفي الانتاج والتسويق وتثمين المنتوجات وتحويلها وتوفير التاطير والارشاد.

وحسب المدير الجهوي للتنمية بولاية مدنين وليد التريكي فان انشاء هذه الشركة جاء ثمرة جلسات ماراطونية مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين ليتم اثرها صياغة الاهداف ومخطط العمل ثم انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية وافتتاح الاكتتاب لتختتم بهذه الجلسة التاسيسية التي انبثق عنها انتخاب مجلس الادارة.

واوضح التريكي ان 3 شركات اهلية بمعتمديات جرجيس بصدد التاسيس هي شركة "زيان" لخدمات النقل وشركة الثقافة والاعلام المحلي وشركة تنمية قطاع الصيد البحري فيما يتواصل تاسيس شركة اهلية للتنمية الفلاحية "ارادة" للانتاج الفلاحي والسياحة البديلة بضيعة القرين من معتمدية سيدي مخلوف.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265510


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 أفريل 2023 | 6 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:05 16:02 12:24 05:32 03:57
Babnet
24°
 Babnet27° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1626°-1528°-1531°-1630°-18
  • Avoirs en devises
    22328,0

  • (25 Avril)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,35979 DT        1$ =3,05124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 Avril)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    