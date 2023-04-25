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المهدية: إيقاف حوالي 20 مهاجرا غير نظامي أغلبهم من النساء والأطفال

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية، صباح اليوم الثلاثاء، من إيقاف حوالي 20 مهاجرا غير نظامي حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة، وفق ما أكده مصدر أمني في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح نفس المصدر أن المجتازين يمثلون أسرا تتكون أغلبها من نساء وأطفال يبلغ عمر أصغرهم 6 سنوات، والذين تم تجميعهم بميناء المهدية، وفق تأكيده.

وبيّن أن المجموعة كانت على متن قارب بحري بسواحل الشابة عندما تفطنت لها دورية من الحرس البحري واقتادتها إلى ميناء الصيد البحري بالجهة، موضحا أن أغلب الموقوفين أصيلي جهة المهدية ويجري حاليا ضبط قائمة في اسمائهم وأعمارهم واستشارة النيابة العمومية في شأنهم.




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