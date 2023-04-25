الالعاب الافريقية الشاطئية 2023.... الحمامات جاهزة لاستضافة اجتماعات اللجنة المنظمة للالعاب مع ممثلي الوفود المشاركة

تفتتح صباح غد بالحمامات اجتماعات اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 )مع مسؤولي جمعية اللجان الاولمبية الافريقية وممثلي الوفود المشاركة في الالعاب.



وافاد مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ( اللجنة المنظمة لالعاب الحمامات 2023 ) ان مدينة الحمامات جاهزة لاحتضان الحدث في سياق اعطاء رسالة ايجابية حول قدرة تونس على احتضان هذا الحدث الافريقي الهام مشيرا الى ان اغلبية الشخصيات والمسيرين المعنيين بحضور الاجتماعات قد وصلوا الى الحمامات .





وافاد نفس المصدر ان الاجتماعات سيحضرها بالخصوص كمال دقيش وزير الشباب والرياضة وصباح ملاك والية نابل والجزائي مصطفي براف رئيس جمعية اللجان الاولمبية الافريقية ومحرز بوصيان رئيس اللجنة المنظمة للالعاب وعدد من ممثلي الوفود المشاركة من اللجان الاولمبية الافريقية وممثلي الاتحادات الافريقية المشاركة في برنامج الالعاب وممثلي اللجان الفرعية للتنظيم .

وتتواصل الاجتماعات بالحمامات خلال يومين.

واوضح نفس المصدر انه بعد فقرات الافتتاح الرسمي التي تشمل بالخصوص كلمات رئيس اللجنة المنظمة للالعاب الافريقية الشاطئية ورئيس جمعية اللجان الافريقية الاولمبية ووالية نابل ووزير الشباب والرياضة سيتم خلال الجلسة الصباحية عرض عام للألعاب في ما يتعلق بالبرنامج الرياضي ومواقع المنافسة والنقل و نظام الاعتماد والبرنامج الثقافي والاحتفالات والتغطية الطبية ومكافحة المنشطات والإعلام.



وستشمل الحصة المسائية عروض اللجان ذات الصلة على غرار لجنة الرياضة والمواقع والمعدات و السكن وهيئة الإستقبال والمواصلات والطب مكافحة المنشطات و الاعتماد والتأشيرات و المراسم وكبار الشخصيات

والتسويق .

كما سيزور ضيوف مدينة الحمامات مواقع الاقامة والمنافسة خلال الالعاب بشاطئ منطقة ياسمين الحمامات.



وستحتضن مدينة الحمامات النسخة الثانية من الألعاب الشاطئية الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 جوان المقبل ، وستجمع هذه التظاهرة الرياضية قرابة 1000 رياضيا ورياضية من 54 دولة من الدول الأعضاء في جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية سيتنافسون في 13 اختصاصا منها اربع العاب جماعية.



