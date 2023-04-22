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دوز تحتضن الدورة التاسعة لتظاهرة يوم بدون محرك تحت شعار "جيب بسكلاتك وتعال"

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 15:15 قراءة: 1 د, 14 ث
      
نظّمت جمعية الألعاب الفردية بدوز صبيحة ثاني أيام عيد الفطر، الدورة التاسعة لتظاهرة يوم بدون محرك تحت شعار "جيب بسكلاتك وتعال".

وأوضح عضو جمعية الألعاب الفردية بدوز في اختصاص الدراجات، طه بن عمران، لـ"وات"، ان هذه التظاهرة التي تنتظم سنويا لمرتين، الأولى عقب عيد الفطر والثانية عقب عيد الأضحى، تهدف الى نشر ثقافة استعمال الدراجة الهوائية نظرا لم تحمله من ابعاد رياضية وبيئية خاصة وانها تساهم في الحد من التلوث والضجيج,

وأشار المتحدث الى أهمية استعمال الدراجة الهوائية في سبيل الحد من بعض الإشكاليات التي تعاني منها مدينة دوز على
غرار الاكتظاظ المروري جراء الاستعمال المكثف للدراجات النارية وكثرة الحوادث المرورية.

وأضاف بن عمران، ان تظاهرة "يوم بدون محرك" تستهدف مختلف الشرائح العمرية من الجنسين وتشمل القيام بجولة داخل مدينة دوز باستعمال الدراجات الهوائية انطلاقا من ساحة الشهداء، او المعروفة بمفترق الجمل وسط المدينة، في اتجاه طريق مطماطة ثم التوجه نحو المدخل الشمالي للمدينة ليكون الوصول بساحة سوق الصناعات التقليدية، اين سيتم تنظيم سلسلة من التظاهرات التنشيطية

وبيّن المصدر ذاته ان جمعية الألعاب الفردية بصدد الاعداد لتنظيم سلسلة من التظاهرات الأخرى، ومنها الدورة العاشرة من تظاهرة "يوم بدون محرك" التي ستنتظم في ثالث أيام عيد الأضحى، الى جانب تنظيم سباق الدياتلون لفئة ما فوق 50 سنة في شهر أكتوبر 2023، وهو عبارة عن سباق يجمع بين استعمال الدراجة والعدو لمسافة محددة إضافة الى تنظيم المهرجان الدولي للرحالة في نسخته السادسة التي ستلتئم من 29 ديسمبر 2023 الى 1 جانفي 2024


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