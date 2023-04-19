قابس: شبكة منتجي الباكورات الجيوحرارية تدعو إلى تشجيع الزراعة خارج التربة لمجابهة التحوّلات المناخية

دعا نجيب زروق رئيس شبكة منتجي الباكورات الجيوحرارية بقابس (كلوستير) إلى تشجيع الدولة للزراعة خارج التربة باعتبارها تمثل حلا ناجعا لمجابهة التحولات المناخية.



وبيّن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم اعتماد هذه الزراعة في ولاية قابس في قطاع الباكورات الجيوحرارية منذ سنة 2000 وذلك لأسباب عديدة من بينها تملح التربة، وانتشار النيماتود، والحاجة للاقتصاد في مياه الري والسماد، وقد كانت نتائجها ايجابية للغاية حيث تطوّر الانتاج الموجّه للتصدير في المتر المربع إلى ما بين 25 و40 كلغ حسب أنواع الطماطم وشكلها بعد أن كان قبل يتراوح في نفس المساحة بين 10 و15 كلغ.

وأكّد أن الزراعة خارج التربة مكّنت من الاقتصاد في مياه الري بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالماء، وفي السماد بين 15 و20، مشيرا إلى أن المياه المستعملة في الري تقع رسكلتها واعادة استغلالها من جديد في ري الطماطم.



وأوضح زرّوق، وهو شريك في مشروع تونسي - هولندي لانتاج الباكورات الجيوحرارية، أنه تم اعتماد الزراعة خارج التربة في مشروع أول أطلق عليه اسم " فرحة الصحراء " بشانشو من معتمدية الحامة، ويجري حاليا اعتماده في مشروع ثان ينجز في اطار نفس الشراكة اسمه " فرحة الهيشة " بمعتمدية وذرف، وقد دخلت 10 هكتارات منه طور الانتاج وستتدعم قريبا بـ20 هكتارا اضافية هي حاليا في طور الانجاز.



