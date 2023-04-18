سفير جمهورية الصين الشعبية في تونس ..تونس شريك مميز للصين

قال وان لي سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس ان "تونس شريك مميز للصين وان البلدان يقيمان علاقات تعاون مثمر تقوم على اسس الصداقة والاحترام المتبادل".



واضاف خلال اجابته على سؤال ل"وات" حول موقع تونس ضمن الاستراتيجية الصينية للعمل في القارة الافريقية والمشاريع المخصصة لها، ان العلاقات الثنائية ما انفكت تتطور خلال السنوات الاخيرة لتشمل عديد المجالات لعل ابرزها البنية التحتية والطاقة الخضراء مذكرا بسلسلة المشاريع التي قامت الصين بتمويلها في تونس كقناة مجردة، وانشاء مستشفى بصفاقس ،والمركب الرياضي ببن عروس، واخرها مشروع الاكاديمية الدبلوماسية الذي بلغت تكلفته الجملية 5ر88 مليون دينار





.واستعرض السفير الصيني خلال زيارته لمؤسسة وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، واجتماعه مع ناجح الميساوي الرئيس المدير العام للمؤسسة وعدد من اطاراتها، ما توصل اليه رئيسا البلدين خلال القمة الصينية/العربية المنعقدة اواخر السنة الماضية في العاصمة السعودية الرياض حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة



وكان الرئيس قيس سعيد شدد خلال كلمته في قمة الرياض التي التامت في ديسمبر الماضي ،بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من قادة

الدول العربية "على أهمية التنمية والتعاون بين العرب والصين في "بناء عالم

جديد"



ورأى سعيد أن على القمة أن "تُوفّق في شق طريق جديدة وبمفاهيم جديدة تصنعها البلدان العربية والصين معا انطلاقا من القيم والإرادة نفسها".





