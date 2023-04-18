وزارة الصحة: تسجيل 9 وفيات و221 اصابة جديدة بكورونا خلال الاسبوع من 10 الى 16 أفريل الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الاسبوع الممتد من 10 الى 16 أفريل الجاري تسجيل 9 حالات وفاة و221 إصابة جديد بكورونا من بين 1049 تحليلا منجزا خلال هذه الفترة أي بنسبة 21.06 بالمائة



وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أنه تم خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل الجاري إيواء 31 حالة بالمؤسسات الاستشفائية والمصحات الخاصة.



ولفتت الى أن عدد الإصابات بكورونا بلغ منذ تسجيل أولى الحالات خلال شهر مارس 2020 والى غاية الاسبوع الممتد من 10 الى 16 افريل الجاري 1.152.483 اصابة والعدد الجملي للوفيات 29378 حالة وفاة













