ملعب حمادي العقربي برادس يحتضن نهائي كاس ليبيا بين فريقي الاهلي طرابلس والاخضر

قرر مجلس ادارة الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال اجتماعه امس الاحد اقامة مباراة الدور النهائي لكأس ليبيا في ملعب حمادي العقربي برادس.

واضاف الاتحاد الليبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الدور النهائي سيقام يوم 2 ماي القادم بين الاهلي طرابلس والاخضر.

يذكر ان الاتحاد الليبي لكرة القدم كان قد نظم مرحلة التتويج لبطولة الموسم الماضي على عدد من الملاعب التونسية على غرار ملعب حمادي العقربي برادس وملعب الطيب المهيري بصفاقس والملعب الاولمبي بسوسة وملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.



