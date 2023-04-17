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قابس: الإطاحة بـ"عنصر تكفيري" صادر في شأنه حكم بالسجن

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 14:09 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أطاحت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش بقابس، بعد عمل استخباراتي، بـ"عنصر تكفيري" فار من العدالة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين.
وأضاف ذات المصدر، في بلاغ، أن هذا العنصر، الذي أوقفته الوحدات الأمنية بالحامة، مُفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة ست (6) سنوات، وقال إنه تم الاحتفاظ به مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.



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