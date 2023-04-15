القصرين : تركيز موزعات آلية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية بعدد من مكاتب البريد خلال شهري جوان وجويلية المقبلين

افاد المدير الجهوي للبريد بالقصرين بالنيابة أحمد رقايعية "وات" بانه سيتم خلال شهري جوان وجويلية المقبلين، تركيز موزعات آلية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية ب8 مكاتب بريد بالجهة ، في كل من مكاتب بريد تالة الجنوبية ( معتمدية تالة ) وبوشبكة ( معتمدية فريانة ) وتلابت ( فريانة ) وخمودة ( معتمدية فوسانة ) وحيي النور والزهور بالقصرين المدينة ومنطقة الأحواش بفريانة ومكتب بريد العيون، وذلك من جملة 22 مكتب بريد بالولاية .



وقال رقايعية ان تركيز الموزعات الجديدة ياتي "لما يعيشه البريد التونسي حاليا من ثورة تقنية تناغما وتماشيا مع توجهات الإقتصاد الوطني والإقتصاديات العالمية في مجال الرقمنة"، مبينا انه بالاضافة الى تركيز الموزعات الجديدة، سيتم تعويض الموزعات الآلية المعطبة بكل من مركز بريد القصرين المدينة ومكتب بريد معتمدية ماجل بلعباس، وذلك في غضون شهر جويلية المقبل



وابرز ان سبب تعطب الموزعين، اعتداءات من قبل مواطنين، مشيرا في هذا الصدد الى أن قيمة الموزع الآلي الواحد تقدر ب30 ألف دينار، ويعد الإعتداء عليه اعتداء على أملاك الدولة، الذي يعاقب عليه القانون (تقديم تعويض أو الحجز على أملاك المعتدي)، وشدد على أهمية المحافظة على الموزعات الآلية باعتبارها ملك عمومي وتساهم بشكل كبير في تفادي الاكتظاظ وربح الوقت



وبين انه تفاديا للإنقطاعات المتكررة لشبكة الأنترنات، تم ربط عدة مكاتب بريد بالجهة بالألياف البصرية منها مكاتب بريد السيليوم وحيدرة وسبيبة وسبيطلة وفريانة وجدليان والنور وبوشبكة وتلابت، لضمان استمرارية عمل الموزعات الآلية .



ولفت بالمناسبة إلى أن البريد التونسي ركز 260 موزعا آليا في مختلف ولايات الجمهورية في سبيل دعم الخلايا التجارية واستجابة للسوق المالية ومواكبة للتطورات العالمية والخدمات الجديدة التي يقدمها عالم المال والتكنولوجيا، ووجه في هذا الإطار دعوته إلى كافة حرفاء البريد التونسي للإطلاع على الخدمات الرقمية البريدية الجديدة التي أكد أنها "راقية جدا ومؤمنة وسهلة للغاية" (التطبيقات ، الموزعات الآلية ، الهواتف الذكية ).



