الرابطة الأولى: دربي الساحل بين النجم والاتحاد المنستيري قمة لقاءات الجولة الثالثة

يقفز دربي الساحل بين النجم الساحلي وضيفه الاتحاد المنستيري الى الواجهة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة لمنافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم السبت في مواجهة رهانها صدارة الترتيب.



ويحتل النجم الساحلي طليعة الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة على الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني مناصفة مع الترجي الرياضي.



وينتظر أن يشهد اللقاء الذي سيديره الحكم الجزائري لطفي بوكواسة ندية كبيرة نظرا لقيمة الرهان، اذ سيعمل أبناء المدرب فوزي البنزرتي على استغلال اسبقيتي الارض والجمهور لمواصلة مسيرتهم الموفقة الى حد الان في مرحلة التتويج بتحقيق انتصار ثالث على التوالي لتعزيز موقعهم في اعلى الجدول وتاكيد طموحاتهم العريضة في استعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2015-2016 لكن مهمتهم لن تكون سهلة باعتبار المستوى المتميز الذي اظهره الاتحاد المنستيري هذا الموسم على جميع الأصعدة المحلية والاقليمية والقارية وذلك بعد التأهل الى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي وبلوغ الدور التمهيدي الثاني لكأس سلمان للأندية العربية والمشوار الموفق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وهو ما سيحاول ابناء المدرب الصربي داركو نوفيتش البناء عليه لمتابعة انطلاقتهم الواعدة في سباق التتويج اثر الفوز على ميدانهم على اتحاد تطاوين وتعادلهم خارج الديار مع الترجي الرياضي.

وفي ملعب حمادي العقربي برادس، يستقبل النادي الافريقي صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط اتحاد تطاوين متذيل الترتيب برصيد نقطتين في مواجهة يتطلع خلالها زملاء نادر الغندري الى تضميد جراحهم ومصالحة انصارهم بعد الخروج المخيب من الدور نصف النهائي لكاس تونس وسط الاسبوع امام الاولمبي الباجي وهم يدركون جيدا ان اي نتيجة اخرى غير الفوز قد ترمي بالفريق في دوامة الشك في هذه المرحلة الدقيقة من سباق البطولة. وفي المقابل، سيحاول اتحاد تطاوين تحت قيادة مدربه الجديد طارق الجاني استغلال المعنويات المهتزة للاعبي النادي الافريقي وتحقيق نتيجة ايجابية لوضع حد لنزيف النقاط وتجاوز بدايتهم المتعثرة في مرحلة التتويج بخسارتين متتاليتين امام الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي وانعاش امالهم في انتزاع مركز متقدم ضمن مرحلة البلاي أوف.

وفي الدفعة الثانية من هذه الجولة، سيكون ملعب بوجمعة الكميتي مسرحا لحوار مشوق بين الأولمبي الباجي صاحب المركز السابع برصيد نقطتين (بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة) وضيفه الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط. واذ يدخل زملاء أسامة بوقرة المباراة بمعنويات مرتفعة من أجل تحقيق الانتصار الأول في مرحلة التتويج بعد كسب رهان التأهل الى الدور النهائي لكأس تونس وتعويض جماهيرهم عن الهزيمتين المتتاليتين في مرحلة التتويج أمام النادي الافريقي واتحاد بن قردان تواليا بالنتيجة ذاتها 1-0 فان ابناء المدرب نبيل معلول المنتعشين بترشحهم وسط الاسبوع الى الدور النهائي لكاس تونس سيرفعون بدورهم شعار الانتصار لتدارك خيبة التعادل في الجولة الماضية على ارضهم امام الاتحاد المنستيري ما قد يمكنهم من استعادة الصدارة في صورة عثرة النجم الساحلي.

كما سيكون التنافس عل اشدة في اخر مباريات هذه الجولة بين اتحاد بنقرادن صاحب المركز الرابع بـرصيد 6 نقاط وضيفه النادي الصفاقسي صاحب المركز السادس بنقطتين (بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة) بالنظر الى تمسك الفريقين بنقاط الفوز ورغبتهما في الاقتراب من كوكبة الطليعة. ويامل رفاق الهداف رفيق الكامرجي في البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية وتحقيق انتصارهم الثاني على التوالي لمزيد تسلق سلم الترتيب في موسم يتطلعون فيه الى الظفر بمركز متقدم لضمان مشاركة في مسابقة خارجية خلال الموسم المقبل خلافا لابناء المدرب المصري حسام البدري الذين يطمحون من خلال هذه المقابلة الى تحقيق انطلاقتهم الحقيقية في سباق مرحلة التتويج بعد اكتفائهم في الجولتين الاوليين بنقطة واحدة اثر خسارتهم أمام النجم الساحلي 1-0 وتعادلهم السلبي مع النادي الافريقي واستثمار تالقهم الاخير في مسابقة كأس سلمان للأندية العربية اثر التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني على حساب نادي قطر القطري.



البرنامج (كافة المقابلات تنطلق على الساعة 13 و30دق)

السبت 15 أفريل 2023

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الاتحاد الرياضي المنستيري

الحكم: لطفي بوكواسة



في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي بتطاوين

الحكم: أمير العيادي



الأحد 16 أفريل 2023

في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببن قردان - النادي الرياضي الصفاقسي

الحكم: هيثم القصعي



في ملعب باجة المعشب

الأولمبي الباجي - الترجي الرياضي التونسي

الحكم: نضال اللطيف



الترتيب ن ل

النجم الرياضي الساحلي 9 2

الترجي الرياضي التونسي 8 2

الاتحاد الرياضي المنستيري 8 2

الاتحاد الرياضي ببن قردان 6 2

النادي الافريقي 5 2

النادي الرياضي الصفاقسي 2 2

الأولمبي الباجي 2 2

الاتحاد الرياضي بتطاوين 2 2







