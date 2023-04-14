عرض زخرف يفتتح الدورة الثانية والعشرين من مهرجان المدينة بمنوبة

افتتح العرض الفنّي "زخرف" لمجموعة بشير السالمي، مساء أمس الخميس سهرات الطرب والامتاع والسمر الرمضاني في مهرجان المدينة بمنوبة في دورته الثانية والعشرين التي تنظمها مرة أخرى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمجلس الجهوي للولاية وبلدية منوبة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة، في غياب هيئة مهرجان او جمعية ثقافية منذ أكثر من خمس دورات متتالية.



على أنغام الطرب الأصيل والمالوف والمعزوفات الشرقية، عادت مصابيح قصر قبة النحاس لتنير ليالي المدينة الهادئة، وتنبعث عبر صدى اركانه الضاربة في التاريخ وزركشة زخارفه، نسائم الماضي الفني الثقافي.



بهذا العرض الأول من انتاج شركة «شقبنارية برود" وبمشاركة الفنّانة محرزيّة الطويل كان لجمهور المهرجان موعد مع وصلات من المالوف التونسي والطرب الأصيل والاغاني الشرقية، مع انفرادات بشير السالمي مع "كمنجته " والمعزوفات الشهيرة على غرار جرجيس وجربة وغيرها.

سهرة ارادتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، عرض التشويق والتمهيد لبقية العروض الخمس التي يتجدد فيها الموعد مع نغمات الطرب الأصيل، والفن الملتزم والصوفي وتلبى فيها اذواق التواقين الى الحان الماضي وايقاعات زمان. ويتواصل المهرجان ، غدا الجمعة بالعرض الفنّي "24عطر" للفنّان محمّد علي كمّون فالعرض الفنّي "براس من نحاس" للفنّان الأسعد المعتمري مساء السبت .

وتشمل البرمجة عرض الفنّان سفيان الزايدي ، وعرض "دنيا" للفنّان محمّد علي شبيل المتحصل على الجائزة الأولى في مسابقة الأنماط الجديدة لمهرجان الأغنية التونسيّة ، ليكون الاختتام في سهرة 18 أفريل بالعرض الصوفي "بحور العشق" للفنّان خالد بن يحي و انشاد وابتهالات المنشد أحمد جلمام.

وتتزامن سهرات المهرجان مع برمجة خاصة بالوحدات السجنية بالجهة ومركز رعاية المسنين اذ تلتقي مودعات السجن المدني للنساء بمنوبة مساء 12 أفريل 2023 مع الفنّان سفيان سفطة في عرضه الموسيقي "برزخ"

ويكون اللقاء في فضاء السجن المدني بالمرناقيّة مساء 17 أفريل مع عرض موسيقي لمجموعة عطر المدينة الموسيقية لنوفل بوراس ، وتكون السهرة الثالثة المبرمجة بالسجن المدني ببرج العامري مساء 22 افريل بعرض موسيقي تراثي للفنّان سهيّل الشارني .

وكان مركز رعاية المسنين بمنوبة استضاف مساء 07 و09 افريل الجاري بعرضين الأول كوميدي للفنان منذر الجريدي ، وثانيهما تنشيطي لمجموعة الفنّان نجيب قيبان.

وتعيش طبربة أيضا خلال الشهر الكريم على وقع تظاهرة "طبربة تتنفس فنّ "، التي تنظمها جمعية الابداع المسرحي بالتعاون مع دار الثقافة بطبربة و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، وذلك بجملة عروض مسرحية متنوعة الفقرات موجهة الى مختلف الشرائح العمرية وخاصة الأطفال، وذلك من 11 الى 17 افريل الجاري .



