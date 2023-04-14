أكد فيصل صولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجذيف أنّ العناصر الوطنية في رياضة التجديف ستصعد على منصة التتويج خلال منافسات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان القادم.



وأوضح صولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب الوطني للتجديف سيشارك في الألعاب الافريقية الشاطئية في 5 اختصاصات هي الفردي ذكور، والفردي اناث، والزوجي ذكور، والزوجي اناث، والزوجي المختلط.



وأشار الى أنّ العناصر الوطنية استعدت جيدا للألعاب الافريقية الشاطئية، و ستعمل على اعتلاء منصة التتويج، والفوز بـ 5 ميداليات، منها 4 ذهبية و واحدة فضية.

ولاحظ أنّ المنتخب الوطني التونسي للتجديف يعد من أقوى المنتخبات الافريقية، حيث يضم في صفوفه خيرة من أفضل رياضي التجديف في العالم، على غرار محمد الطيب وصيف بطل العالم في التجديف الشاطئي، وخديجة الكريمي بطلة افريقيا، وهالة بالحاج محمد بطلة العالم في الأواسط في 2021 و 2022.



وقال أنّ الالعاب الافريقية الشاطئية التي سيتسهل المنتخب الوطني التونسي للتجديف منافساتها من 24 الى 26 جوان، تعد مناسبة للتحضير لبطولة العالم الشاطئية التي ستحتضنها مدينة بالي الأندونيسية في الفترة الممتدة من 5 الى 12 أوت القادم.



يذكر أنّ النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية "الحمامات 2023" سيشارك فيها نحو 850 رياضيا من 54 دولة، وستشمل المنافسات التي ستقام في منطقة ياسمين الحامامت على 13 رياضة، منها 4 جماعية، وهي كرة الطائرة الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3*3، كرة القدم الشاطئية، و 9 رياضات فردية و هي السباحة في المياه المفتوحة، سباق (الكاياك)، كاراتيه كاتا، وشو كونغ فو، التجديف الشاطئي، كرة الريشة، تيكبول، المصارعة الشاطئية، التنس الشاطئي.



