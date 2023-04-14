بنك الأمان يعتزم الترفيع في رأس ماله الاجتماعي بمقدار 42،195 مليون دينار

أعلن بنك الأمان عن عزمه الترفيع في رأس ماله الاجتماعي بمقدار 42،195 مليون دينار ليبلغ 174،6 مليون دينار، وفق مشروع قرارات انبثق عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنشورة أمس، الإربعاء، على الموقع الإلكتروني لبورصة تونس.



وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة ستتم على مرحلتين تتعلق الأولى بالزيادة في رأس المال بقيمة 915،18 مليون دينار عن طريق دمج الاحتياطات وإصدار 3783000 سهم جديد بقيمة اسمية تقدر ب5 دنانير لكل منها.



وسيتم تخصيص هذه الأسهم مجانا لحاملي 26481000 سهم قديم بمعدل سهم مجاني جديد عن كل سبعة أسهم قديمة ليبلغ رأس المال 151،32مليون دينار.



وستتم هذه المرحلة الأولى خلال السنة المالية 2023 بتاريخ نفاذ انطلاقا من 1 جانفي 2023. وبخصوص المرحلة الثانية فإنها تتضمن زيادة رأس المال لتصل قيمته إلى 23،280 مليون دينار عن طريق دمج الاحتياطات وإصدار 4656000 سهم جديد بقيمة اسمية تقدر ب5 دنانير للسهم الواحد.



