الوكالة العقارية الصناعية تطلق الخارطة الرقمية التفاعلية الجديدة لاقتناء المقاسم الصناعية عن بعد

أعلنت الوكالة العقارية الصناعية، الخميس، عن إطلاق الخارطة الرقمية التفاعلية الجديدة لاقتناء المقاسم الصناعية عن بعد والتي تندرج في إطار العمل على تطوير أداء الوكالة



كما أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، لتقديم الخارطة الرقمية الجديدة ، عن احداث الهوية البصرية الجديدة للوكالة



وتهدف الخارطة الرقمية الجديدة، الى تقريب الخدمات من المستثمر عبر تمكينه من الاطلاع على مختلف المقاسم الصناعية التابعة للوكالة العقارية الصناعية في مرحلة اولى، والقيام بعملية الحجز عن بعد في مرحلة لاحقة.



واكد الماجري، اهمية هذا الاجراء الجديد الذي يندرج في اطار استراتيجية الوكالة لتحديث ورقمنة مختلف الخدمات وتقريبها من المستثمرين الصناعيين الراغبين في الانتصاب في المناطق الصناعية عبر عرض كافة المخزون العقاري المتمثل في المقاسم الصناعية والمعطيات المتعلقة بها على غرار السعر والمساحة وقربها من الوسائل اللوجستية والمطارات والقطارات والموانئ البحرية



وتتمثل الخارطة في تطبيقة يمكن استعمالها عن طريق الهاتف الجوال او الحاسوب من تونس او خارجها وتخول لمستعمليها الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالمناطق الصناعية



،واشار الماجري، الى ان هذه التطبيقة تعد اللبنة الاولى لاسيما وان الوكالة العقارية الصناعية تشتغل على برنامج رقمنة وانجاز تحول رقمي في الوكالة في مرحلة ثانية، بهدف تقديم خارطة تتيح للمستثمر التونسي او الاجنبي الدخول عن طريق التطبيقة لحجز المقسم الخاص به والخلاص والتحوز بالمقسم وهو ما سيعطي دفعا كبيرا في الحصول على المعلومة والانتصاب بالمناطق الصناعية في وقت وجيز



ولفت الى ان الوكالة بصدد الاشتغال على عديد البرامج الصناعية في اطار التحول الرقمي منها اربعة مشاريع في طور الانجاز من رقمنة للارشيف والوثائق الادارية للوكالة العقارية ورقمنة التصرف في البريد الالكتروني ورقمنة الخرائط والوثائق الفنية بهدف خلق وكالة صناعية عصرية وتصدر خدماتها للخارج.



ومن بين المحاور الاساسية التي تشتغل عليها الوكالة العقارية الصناعية، حسب المتحدث، اعداد وبناء مناطق صناعية مندمجة من اجل توفير فضاء للعيش الكريم داخل المؤسسة الصناعية كي لا تكون المؤسسة معزولة على محيطها العمراني وعن جل الخدمات التي يحتاجها العون داخل المنطقة الصناعية.



واضاف الماجري، في ذات السياق، ان الوكالة بصدد الاعداد لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية والتي تتعلق في جانب كبير منها بالتخفيض من الانبعاثات الكربونية للمؤسسات والمناطق الصناعية مشيرا الى ان الوكالة تعتزم غراسة 50 الف شجرة في المناطق الصناعية تم غراسة 5000 شجرة منها الى حد الساعة اضافة الى خلق فضاءات معدة لوضع اللاقطات الشمسية لتزويد المؤسسات الصناعية الراغبة في التزود بالكهرباء





واعلن المسؤول، ان الوكالة تعتزم خلال الفترة القادمة خلق مناطق صناعية لتجميع مياه الامطار وحفظها في خزانات واعادة توظيفها سواء للسقي او الغراسة بالمناطق الصناعية بالاضافة الى الاشتغال على تشريك المؤسسات الصناعية في برنامج المسؤولية المجتمعية لحث المؤسسات على وضع تجهيزات لحفظ مياه الامطار



يشار الى ان الوكالة العقارية الصناعية، تعمل منذ احداثها سنة 1973، على ضمان التنمية المستدامة وتشجيع وتطوير الاستثمار واجراء الدراسات المتعلقة بتحديد وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية ومناطق الصناعات التقليدية والمهن الصغرى وتشييد المحلات الصناعية التي تتوفر فيها كل الضروريات لانتصاب المشاريع الصناعية.



وانجزت الوكالة منذ احداثها 114 منطقة صناعية على مساحة تفوق 3000 هكتار، موزعة على مناطق الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية والتي مكنت من انتصاب اكثر من 5000 مؤسسة صناعية من بينها مؤسسات صناعية كبرى تفوق طاقتها التشغيلية 4000 عامل.







