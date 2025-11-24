Babnet   Latest update 15:18 Tunis

توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة جندوبة والكشافة التونسية لتشجيع انخراط الطلبة في الانشطة ذات البعد الاجتماعي والتنموي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 15:04
      
أمضت، جامعة جندوبة، والكشافة التونسية جهة جندوبة، اتفاقية شراكة لدعم الانشطة الجامعية وتعزيز دور الطلبة في الحياة الثقافية والتربوية داخل المؤسسات الجامعية.

وتهدف الاتفاقية الى ترسيخ مبادىء الحركة الكشفية ونشر قيمها التربوية داخل المؤسسات الجامعية بجندوبة بما في ذلك روح الانضباط والمبادرة والعمل الجماعي والمسؤولية المدنية.



وتندرج في اطار حرص جامعة جندوبة على بناء تعاون فعال يثري التجربة الجامعية ويمنح الطلبة فرصا أوسع للابداع والمشاركة المواطنية.

وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية تبادل الخبرات والموارد بين الطرفين وتوفير الظروف الملائمة لانجاح البرامج المشتركة اضافة الى تشجيع الطلبة على الانخراط في الانشطة ذات البعد الاجتماعي والتنموي.

كما تنص على تنظيم برامج تكوينية وثقافية ورقمية ورياضية مشاركة لفائدة الطلبة تتضمن دورات تدريبية وحملات تحسيسية تتعلق بالبيئة والطاقة المستدامة والأنشطة التوعوية الموجهة للمجتمع.


