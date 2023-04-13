المنتخب التونسي للرقبي ( اقل من 20 سنة) يشارك في دورة "كاس بارتيز" للرقبي ( 15 لاعبا) بنيروبي )

يشارك المنتخب التونسي للرقبي ( اقل من 20 سنة) في دورة "كاس بارتيز" للرقبي ( 15 لاعبا) المقررة بالعاصمة الكينية نيروبي من 22 الى 30 افريل الجاري. وتقام الدورة للمرة الخامسة على التوالي في نيروبي.



وتشارك في الدورة التي ينظمها الاتحاد الافريقي للرقبي ثمانية منتخبات وهي تونس وزيمبابوي وكوت ديفوار وناميبيا وزمبيا ومدغشقر وكينيا واوغندا.



وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول من الدورة (ربع النهائي) يوم 22 افريل الجاري منتخب مدغشقر



ويذكر ان المنتخب التونسي للرقبي (اقل من 20 سنة) وصل نهائي الدورة عامي 2017 و2028



