القصرين: معاودة انطلاق اشغال مشروع بناء المستشفى الجهوي بسبيطلة موفى شهر رمضان (المدير الجهوي للصحة )

من المنتظر أن يتم بعد موفى شهر رمضان الانطلاق مجددا في إستكمال ما تبقى من أشغال مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة في ولاية القصرين، المتوقفة منذ أكثر من سنة ، على ان تنتهي بعد 08 اشهر في حال التزم المقاول بتعهداته ولم يخل بواجباته، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.



وأوضح الشعباني في تصريح ل(وات) أن نسبة تقدم أشغال بناء هذا المشروع الصحي قدرت ب92 بالمائة قبل توقفها، مشيرا الى ان اشغال المشروع انطلقت سنة 2016 وكانت ستستكمل سنة 2018 غير أنها توقفت سنة 2017 بسبب عدم خلاص المقاول في مستحقاته المالية المقدرة ب5 مليون دينار لصعوبات مالية آن ذاك، وعادت الاشغال سنة 2018 بنسق متقطع خلال السنوات الموالية .



يذكر أن التكلفة الجملية للمشروع تقدر ب45 مليون دينار، وقد تم تخصيص مساحة تمتد على 6 هكتارات لإحداث المستشفى الجهوي بمدخل مدينة سبيطلة ، منها 8 آلاف متر مربع مساحة مغطاة .



وتقدر طاقة استيعاب المستشفى بـ89 سريرا ، حيث يتكون من قسم للجراحة العامة يحتوي على 20 سريرا، وقسم ولادة به 20 سريرا، وقسم طب أطفال به 10 أسرّة وقسم طب عام به 30 سريرا و3 قاعات عمليات، مع وحدة للتعقيم، وقاعة لما بعد العمليات تحتوي على 3 أسرّة، مع وحدة إنعاش بـ6 أسرّة ، إلى جانب صيدلية، ومطبخ، ومغسلة، وإدارة ودورتي مياه واحدة للمرضى وأخرى للإطارات الطبية وشبه الطبية، وستتم إضافة قسم جهاز مفراس وآخر لجهاز الكشف عن أمراض القولون ومستشفى نهاري.



